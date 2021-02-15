Мужчине насчитали долг по кредиту, которым не пользовался. Что советует адвокат

65-летний Владимир Никуленко из села Христофоровка Николаевской области самостоятельно воспитывает сына 9-летнего Артема. Жена 41-летняя Елена умерла 3 года назад. Фото: из семейного архива Владимира Никуленко

65-летнему Владимиру Никуленко из села Христофоровка Баштанского района Николаевской области насчитали 16 тыс. грн кредитного долга.

В 2014-м занимал 3,5 тыс. грн. Все деньги вернул заблаговременно, с начисленными процентами. Имеет квитанции. Когда оплатил - предложили кредитку с лимитом в 8 тыс. грн. Деньгами не пользовался. В позапрошлом году стали начали начислять на 350 грн пенсии меньше. Выяснилось, у мужчины долг перед банком.

"Банк, выдавший карточку, закрылся. Все кредитные дела выкупил другой. Мне только пришло сообщение, что срок действия карты истек. Она заблокирована. И больше ни одного письма", - рассказал Gazeta.ua Владимир.

Решение о взыскании долга было вынесено Печерским райсудом Киева в 2019 году. После того за дело взялись частный нотариус и исполнитель.

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Банк мог не закрыть у себя кредит. И пакетом продать кредитные дела. Поскольку заемщик не был уведомлен об этом, в первую очередь должен обжаловать заочное решение суда, говорит адвокат Антон Зубков.

"Нужно найти полное решение суда, чтобы видеть требования банка. И подать иск на его отмену. Параллельно, направить частному исполнителю заявление о прекращении исполнения решения. Если судья откажется отменить заочное решение - обращаться в апелляцию. И можно подать встречный иск о признании недействительным исполнительной надписи, на основе которого с пенсии мужчины отчисляют деньги", - говорит адвокат.

Если банк настаивает, что деньги с кредитной карты были сняты - нужно обратиться с заявлением в киберполицию, чтобы зафиксировать преступление.

Владимир Никуленко сам воспитывает сына 9-летнего Артема, он учится в 4-м классе местной школы. Жена 41-летняя Елена умерла в 2018-м. Мужчина получает "чернобыльскую" пенсию и пенсию на сына. Всего - почти 3,2 тыс. грн.