Мужчине насчитали долг по кредиту, которым не пользовался. Что советует адвокат

65-летнему Владимиру Никуленко из села Христофоровка Баштанского района Николаевской области насчитали 16 тыс. грн кредитного долга.
В 2014-м занимал 3,5 тыс. грн. Все деньги вернул заблаговременно, с начисленными процентами. Имеет квитанции. Когда оплатил - предложили кредитку с лимитом в 8 тыс. грн. Деньгами не пользовался. В позапрошлом году стали начали начислять на 350 грн пенсии меньше. Выяснилось, у мужчины долг перед банком.
"Банк, выдавший карточку, закрылся. Все кредитные дела выкупил другой. Мне только пришло сообщение, что срок действия карты истек. Она заблокирована. И больше ни одного письма", - рассказал Gazeta.ua Владимир.
Решение о взыскании долга было вынесено Печерским райсудом Киева в 2019 году. После того за дело взялись частный нотариус и исполнитель.
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Банк мог не закрыть у себя кредит. И пакетом продать кредитные дела. Поскольку заемщик не был уведомлен об этом, в первую очередь должен обжаловать заочное решение суда, говорит адвокат Антон Зубков.
"Нужно найти полное решение суда, чтобы видеть требования банка. И подать иск на его отмену. Параллельно, направить частному исполнителю заявление о прекращении исполнения решения. Если судья откажется отменить заочное решение - обращаться в апелляцию. И можно подать встречный иск о признании недействительным исполнительной надписи, на основе которого с пенсии мужчины отчисляют деньги", - говорит адвокат.
Если банк настаивает, что деньги с кредитной карты были сняты - нужно обратиться с заявлением в киберполицию, чтобы зафиксировать преступление.
Владимир Никуленко сам воспитывает сына 9-летнего Артема, он учится в 4-м классе местной школы. Жена 41-летняя Елена умерла в 2018-м. Мужчина получает "чернобыльскую" пенсию и пенсию на сына. Всего - почти 3,2 тыс. грн.
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