Мужчина загадочно исчез после встречи с женой

Во Львовской области разыскивают 37-летнего Станислава Дзюбу. Исчез 26 марта. Фото: facebook.com/Старосамборское ОП

Во Львовской области разыскивают 37-летнего Станислава Дзюбу, который пропал без вести неделю назад.

Он в пятницу, 26 марта, выехал из дома, в селе Цапли, в Самбор. Там мужчина встретился с женой. После встречи Станислав Дзюба должен был поехать обратно в деревню, однако его до сих пор нет. Об этом сообщили в Старосамборском отделении полиции.

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В день исчезновения Станислав Дзюба был одет в черную кожаную куртку поверх красной олимпийки, синие джинсы и черные ботинки.

Если кто знает, где находится пропавший, просят сообщить на спецлинию 102.

На Буковине родные и полицейские разыскивают 33-летнего Александра Фельдичука. 26 марта мужчина уехал из дома на белом микроавтобусе Volkswagen T4 и до сих пор не вернулся. В полицию обратился отец разыскиваемого.