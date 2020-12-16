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среда, 16 декабря 2020 14:03

Мужчина задушился во время обрезки деревьев

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Мужчина задушился во время обрезки деревьев
На Тернопольщине 24-летнего мужчину насмерть зажал страховочный шнурок и обрезанные ветви ясеня. Фото: unian.ua

В селе Угринов Подгаецкого района на Тернопольщине 24-летнего мужчину зажал страховочный шнурок и обрезаные ветви ясеня.

Медики пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина, обрезая деревья в собственном дворе, не удержался при падении ветки и повис на страховочном шнурке. Сверху его зажали обрезки", - рассказали в полиции.

Тело погибшего отправили в морг для проведения вскрытия. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Крестец Кременецкого района Тернопольской области во время хозяйственных работ был смертельно травмирован местный житель. Он во дворе родственников срезал сухое дерево. Оно после обрезки упало прямо на мужчину.

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