Мужчина задушился во время обрезки деревьев

В селе Угринов Подгаецкого района на Тернопольщине 24-летнего мужчину зажал страховочный шнурок и обрезаные ветви ясеня.
Медики пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мужчина, обрезая деревья в собственном дворе, не удержался при падении ветки и повис на страховочном шнурке. Сверху его зажали обрезки", - рассказали в полиции.
Тело погибшего отправили в морг для проведения вскрытия. Следователи открыли уголовное производство.
В селе Крестец Кременецкого района Тернопольской области во время хозяйственных работ был смертельно травмирован местный житель. Он во дворе родственников срезал сухое дерево. Оно после обрезки упало прямо на мужчину.
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