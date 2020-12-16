Мужчина задушился во время обрезки деревьев

На Тернопольщине 24-летнего мужчину насмерть зажал страховочный шнурок и обрезанные ветви ясеня. Фото: unian.ua

В селе Угринов Подгаецкого района на Тернопольщине 24-летнего мужчину зажал страховочный шнурок и обрезаные ветви ясеня.

Медики пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев

"Мужчина, обрезая деревья в собственном дворе, не удержался при падении ветки и повис на страховочном шнурке. Сверху его зажали обрезки", - рассказали в полиции.



Тело погибшего отправили в морг для проведения вскрытия. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Крестец Кременецкого района Тернопольской области во время хозяйственных работ был смертельно травмирован местный житель. Он во дворе родственников срезал сухое дерево. Оно после обрезки упало прямо на мужчину.