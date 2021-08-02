Мужчина забил отца и покалечил дочерей, когда убегал

Фото: zt.npu.gov.ua

В селе Троянов Новогуйвинской территориальной общины Житомирской области 27-летний мужчина убил 49-летнего отца. Тело спрятал в овощах за хозяйственными постройками. А сам убегал на авто и попал в ДТП.

В салоне с мужчиной были дочери 7 и 8 лет, тоже чуть не погибли из-за отца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На момент нашего прибытия во дворе находился старший из сыновей погибшего, был пьян. И двое его дочерей. Также подошел и младший брат, житель этого же села, который немного прояснил ситуацию. Так, полицейские выяснили, что утром, после 4:00, в дом мужчины прибежали племянницы и рассказали, что отец совершил ДТП в селе. Девочки тоже были в машине, и получили ушибы. Мужчина нашел старшего брата на одной из улиц села, нетрезвого и у разбитого автомобиля", - рассказывает начальник отдела полиции №1 Владимир Богатков.

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Впоследствии он отвел малых в дом своих родителей, где проживает также и старший брат. И там узнал от детей, что дедушка почему-то спит на огороде.

"Таким образом мужчина и обнаружил тело отца между овощей. По подозрению в нанесении телесных повреждений мы задержали 27-летнего сына погибшего. Выяснилось, что в доме находились отец и сын, а под их наблюдением - двое детей последнего. Мама девочек проживает в другой общине, поскольку супруги разведены. И привезла детей временно в гости по просьбе бабушки, которая в этот день была на суточном дежурстве на работе. Между мужчинами возник пьяный конфликт, перешедший в драку. В какой-то из моментов старший и получил смертельные травмы, а младший пытался скрыть его тело в овощах. Потом забрал детей и уехал со двора. Сноровки вождение автомобиля хватило лишь на несколько метров, потом мужчина въехал в электроопору", - добавил Богатков.

Подозреваемый по решению суда взят под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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