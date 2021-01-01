Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Два года находится за решеткой винничанин 32-летний Анатолий Малец. 31 декабря 2018-го убил молотком детей, бывшую жену и мать. Фото: segodnya.ua

Два года, от 2 января 2019-го, находится за решеткой винничанин 32-летний Анатолий Малец.

31 декабря 2018-го убил молотком семью: мать 63-летнюю Валентину Анатольевну, бывшую жену 30-летнюю Надежду, сына 7-летнего Дениса и дочь Светлану, 3 года. Орудие убийства выбросил в мусорник на остановке в другом районе города. Затем поехал покупать подарки для своей новой семьи. Через несколько часов вернулся, нашел еще живой дочь и вызвал "скорую" Пытался выдать все за нападение неизвестных. Светлану забрали в реанимацию, но не спасли.

Малец был программистом. Его жена Надежда работала главным бухгалтером в частной фирме. Жила семья в двухэтажной 4-комнатной квартире в винницком микрорайоне "Академический". В 2016-м мужчина завел любовницу. Из-за этого в конце года развелся. Жил на две семьи. Его мать переехала к бывшей невестки. Имела рак.

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Досудебное следствие по делу длилось 6 месяцев. Дело передали в Винницкий городской суд. Его рассматривают 2 профессиональных судей и 3 присяжных. Слушания закрыты, по ходатайству подозреваемого и адвоката. За это время Малец дважды прошел психиатрические экспертизы, которые признали ого вменяемым. Были изучены доказательства и допрошены сотни свидетелей.

31 декабря 2020 года, в годовщину преступления, Анатолию должны были объявить приговор. За сутки до того секретарь суда сообщил о переносе заседания на 19 февраля этого года. Причину в суде не называют.

Мальцу за содеянное грозит пожизненное заключение.

На подозреваемого в убийстве семьи в Виннице в детском возрасте давила мать и говорила, как ему надо жить и что ему надо делать, утверждает психолог МВД Украины в Винницкой области Алина Градижна. Это сформировало у мужчины форму поведения и поэтому жену он себе взял такую ​​же авторитарную, которая ему говорила, что делать.