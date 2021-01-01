Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2889
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 693
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1503
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
4
8
3
5
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Водитель врезался в террасу McDonald&#039;s: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Видео
Все видео
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1053
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 729
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 05:25

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

  Комментировать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Два года находится за решеткой винничанин 32-летний Анатолий Малец. 31 декабря 2018-го убил молотком детей, бывшую жену и мать. Фото: segodnya.ua

Два года, от 2 января 2019-го, находится за решеткой винничанин 32-летний Анатолий Малец.

31 декабря 2018-го убил молотком семью: мать 63-летнюю Валентину Анатольевну, бывшую жену 30-летнюю Надежду, сына 7-летнего Дениса и дочь Светлану, 3 года. Орудие убийства выбросил в мусорник на остановке в другом районе города. Затем поехал покупать подарки для своей новой семьи. Через несколько часов вернулся, нашел еще живой дочь и вызвал "скорую" Пытался выдать все за нападение неизвестных. Светлану забрали в реанимацию, но не спасли.

Малец был программистом. Его жена Надежда работала главным бухгалтером в частной фирме. Жила семья в двухэтажной 4-комнатной квартире в винницком микрорайоне "Академический". В 2016-м мужчина завел любовницу. Из-за этого в конце года развелся. Жил на две семьи. Его мать переехала к бывшей невестки. Имела рак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Приворот или страшная магия" - знакомые озвучили свою версию убийства семьи в Виннице

Досудебное следствие по делу длилось 6 месяцев. Дело передали в Винницкий городской суд. Его рассматривают 2 профессиональных судей и 3 присяжных. Слушания закрыты, по ходатайству подозреваемого и адвоката. За это время Малец дважды прошел психиатрические экспертизы, которые признали ого вменяемым. Были изучены доказательства и допрошены сотни свидетелей.

31 декабря 2020 года, в годовщину преступления, Анатолию должны были объявить приговор. За сутки до того секретарь суда сообщил о переносе заседания на 19 февраля этого года. Причину в суде не называют.

Мальцу за содеянное грозит пожизненное заключение.

На подозреваемого в убийстве семьи в Виннице в детском возрасте давила мать и говорила, как ему надо жить и что ему надо делать, утверждает психолог МВД Украины в Винницкой области Алина Градижна. Это сформировало у мужчины форму поведения и поэтому жену он себе взял такую ​​же авторитарную, которая ему говорила, что делать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 13500
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 9127
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 8991
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 8784
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 6345
Происшествия
На Закарпатье утонул 24-летний мужчина
На Закарпатье утонул 24-летний мужчина Просмотров: 567
Пьяный турист в шапке Санты устроил стрельбу в центре города
Пьяный турист в шапке Санты устроил стрельбу в центре города Просмотров: 441
Стрельба в Кременчуге: таксиста наказали за отказ везти крупную компанию
Стрельба в Кременчуге: таксиста наказали за отказ везти крупную компанию Просмотров: 1422
В столице устроили кровавые разборки: фото
В столице устроили кровавые разборки: фото Просмотров: 1206
Мужчина попал под колеса поезда
Мужчина попал под колеса поезда Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
2
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 382
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть