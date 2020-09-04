Мужчина забил лопатой своего товарища

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 792
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2493
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 612
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1476
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
6
4
6
5
5
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Женщина застрелила и забетонировали мужа, а потом заявила о его исчезновении
Женщина застрелила и забетонировали мужа, а потом заявила о его исчезновении
Видео
Все видео
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Неизвестные избили водителя маршрутки на глазах у свидетелей
Неизвестные избили водителя маршрутки на глазах у свидетелей
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Пожар уничтожил 22 дома
Пожар уничтожил 22 дома
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 180
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 11:20

Мужчина забил лопатой своего товарища

  Комментировать
Мужчина забил лопатой своего товарища
Мужчина забил лопатой своего товарища. Фото: novosti-n.org

1 сентября в полицию Ингульского района города Николаева обратился местный житель. Он сообщил о том, что в заброшенном доме нашел мертвого бездомного. Ранее мужчина неоднократно принимал погибшего на работу. Об этом сообщает mk.npu.gov.ua.

Полицейские на месте происшествия нашли на полу окровавленного мужчину. В доме в то время находились обидчик и его знакомый. Возле мужчин лежал черенок от лопаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин застрелил крестьянина, требовавшего бутылку водки

По свидетельству очевидца, 31 августа вечером, после совместного распития алкоголя 36-летний мужчина нанес телесные повреждения 45-летнему пострадавшему. Мужчина умер на следующий день.

Полиция задержала злоумышленника. Открыли уголовное производство за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Расследование продолжается. Обидчику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

17-летнюю девушку забили лопатой и изнасиловали. Убийцей оказался бывший одноклассник покойной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина забил лопатой своего товарища». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Над Верховной Радой впервые подняли украинский флаг

"Кто против тирании– встаньте!"- премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

В российском лагере погиб украинский поэт

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45092
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 13005
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10206
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9072
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7209
Происшествия
Украинка добилась в Европейском суде выплаты компенсации за домашнее насилие
Украинка добилась в Европейском суде выплаты компенсации за домашнее насилие Просмотров: 27
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
6
 Просмотров: 81
Молодая мать умерла после родов
Молодая мать умерла после родов Просмотров: 783
Мужчина хотел взорвать дом
Мужчина хотел взорвать дом Просмотров: 72
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Зеленский назвал Лероса предателем
Голосов: 4472
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua