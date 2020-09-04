Мужчина забил лопатой своего товарища. Фото: novosti-n.org

1 сентября в полицию Ингульского района города Николаева обратился местный житель. Он сообщил о том, что в заброшенном доме нашел мертвого бездомного. Ранее мужчина неоднократно принимал погибшего на работу. Об этом сообщает mk.npu.gov.ua.

Полицейские на месте происшествия нашли на полу окровавленного мужчину. В доме в то время находились обидчик и его знакомый. Возле мужчин лежал черенок от лопаты.

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По свидетельству очевидца, 31 августа вечером, после совместного распития алкоголя 36-летний мужчина нанес телесные повреждения 45-летнему пострадавшему. Мужчина умер на следующий день.

Полиция задержала злоумышленника. Открыли уголовное производство за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Расследование продолжается. Обидчику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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