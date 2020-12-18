Мужчина за одну ночь порезал шины на 20 автомобилях - его зафиксировали камеры

В Днепре мужчина за 1 ночь порезал шины на 20 автомобилях.
Как он это делал, сняли камеры наблюдения. Видео попало в соцсеть, пишет tsn.ua. На стоянке злоумышленник поочередно переходит от одной машины к другой и вредит резину на колесах.
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Удалось ли установить его личность и мотивы преступления, в полиции пока не комментируют.
В Черновцах неизвестный поджег 3 автомобиля. А также проколол шины 28 автомобилей. Такое сделал в течение суток.
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