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пятница, 18 декабря 2020 16:14

Мужчина за одну ночь порезал шины на 20 автомобилях - его зафиксировали камеры

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Мужчина за одну ночь порезал шины на 20 автомобилях - его зафиксировали камеры
Как он это делал сняли камеры наблюдения Фото: archive.zt.ua/page/703

В Днепре мужчина за 1 ночь порезал шины на 20 автомобилях.

Как он это делал, сняли камеры наблюдения. Видео попало в соцсеть, пишет tsn.ua. На стоянке злоумышленник поочередно переходит от одной машины к другой и вредит резину на колесах.

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Удалось ли установить его личность и мотивы преступления, в полиции пока не комментируют.

В Черновцах неизвестный поджег 3 автомобиля. А также проколол шины 28 автомобилей. Такое сделал в течение суток.

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