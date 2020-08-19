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среда, 19 августа 2020 15:30

Мужчина взял в заложники женщину и 2-х детей

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Мужчина взял в заложники женщину и 2-х детей
На Ивано-Франковщине 29-летний мужчина взял в заложники 30-летнюю бывшую жену и двух общих детей 7 и 9 лет. Полицейские задержали злоумышленника, а его заложников освободили. Фото: npu.gov.ua

В Войнилове на Ивано-Франковщине 29-летний мужчина взял в заложники бывшую жену и двух общих детей 7 и 9 лет.

После 2-часовых переговоров с правоохранителями злоумышленник согласился отпустить женщину и одного ребенка. Именно в этот момент его задержали полицейские. Женщина и дети не пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина самостоятельно забрал двух своих детей домой от родственников. Когда об этом узнала 30-летняя экс-жена, то сообщила в полицию. Не дожидаясь приезда правоохранителей, самостоятельно поехала в дом бывшего мужа, чтобы забрать детей. Там между взрослыми случился конфликт и мужчина закрыл дом, а женщине пригрозил физической расправой", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Краматорске Донецкой области мужчина взял в заложники знакомую и ее 16-летнюю дочь. Отсоединив чеку от гранаты, угрожал всех взорвать. Злоумышленника задержали во время спецоперации.

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