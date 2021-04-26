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понедельник, 26 апреля 2021 13:38

Мужчина вступился за жену и получил нож в грудь
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В Одессе 34-летний мужчина вступился за жену и получил нож в грудь от 33-летнего знакомого
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе 34-летний мужчина вступился за жену и получил нож в грудь от 33-летнего знакомого
В Одессе 34-летний мужчина вступился за жену и получил нож в грудь от 33-летнего знакомого
В Одессе 34-летний мужчина вступился за жену и получил нож в грудь от 33-летнего знакомого

В Одессе на ул. Солнечной 34-летнему мужчине воткнули в грудь нож вечером 23 апреля. Его нашли прохожие и вызвали "скорую".

Подозреваемого задержали. Это - 33-летний приезжий из Николаевской области. Как выяснилось, он уже имеет судимость за умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции сегодня, 26 апреля.

"Подозреваемый объяснил, что в тот вечер пострадавший пришел к нему с обвинениями, что он якобы оскорбил его жену. Слово за слово и между мужчинами завязалась драка, в разгар которой злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь. А потом испугался и убежал", - рассказал начальник отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Владимир Титомир.

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Предполагаемое орудие преступления у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Задержанному объявили подозрение в покушении на умышленное убийство. Его могут посадить на 15 лет.

В Беляевском районе Одесской области нетрезвый 33-летний мужчина оскорбил женщину в одном из местных магазинов. Выяснять отношения с обидчиком пошел ее муж. В ответ незнакомец проломил ему череп деревянной палкой. Пострадавшего 57-летнего мужчину доставили в отделение нейрохирургии областной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

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Дата
26
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