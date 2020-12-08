Мужчина возле магазина получил пулю от незнакомца

В Переяславе на Киевщине мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадал 31-летний мужчина.

Стрелка задержали. Им оказался 26-летний местный житель. За оружие взялся в результате конфликта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию поступило сообщение, что возле одного из магазинов неизвестный мужчина дерзко нарушает общественный порядок - стреляет из пистолета. Как выяснилось, между двумя мужчинами внезапно возник конфликт и словесная перепалка. Тогда 26-летний в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в незнакомца. В результате конфликта 31-летний мужчина получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Стрелка задержали. За хулиганство ему грозит до 7 лет тюрьмы.

На столичной Троещине оперативники задержали мужчину, который расстрелял у магазина на ул. Оноре де Бальзака 33-летнего мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями в различные части тела забрали в больницу, где он 3 суток находился в коме и умер.