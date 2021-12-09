В Днепре 28-летний мужчина во время ссоры выбросил с балкона 20-летнюю возлюбленную. Фото: npu.gov.ua

В Днепре задержан 28-летний мужчина, который во время ссоры выбросил с балкона 20-летнюю любимую. От полученных травм она скончалась.

Ее тело 7 декабря около 20:30 обнаружили возле одного из домов в Соборном районе города, сообщили сегодня, 9 декабря, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время ссоры мужчина толкнул пострадавшую с балкона квартиры. В результате полученных травм она скончалась", - сказано в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

В Северодонецке в Луганской области 27-летнюю Дарью Коневу муж выбросил с балкона четвертого этажа после ссоры. Женщина получила тяжелые травмы, но выжила. Полицию и медиков вызвали соседи напротив. Женщина была в сознании и умоляла о помощи. Она рассказала, что с балкона ее выбросил муж и просила соседку забрать дочь из квартиры.