Мужчина вез труп жены и попал в аварию

В Хмельницкой области 45-летний мужчина застрелил из самопала свою 40-летнюю жену. Вместе с трупом в автомобиле ВАЗ 2107 попал в аварию - врезался в Peugeot Expert, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"45-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, а не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot Expert. В результате лобового столкновения водитель "ВАЗа" и его сын попали в реанимацию, а вот женщина погибла на месте. Но когда правоохранители осмотрели тело погибшей, возникло подозрение, что на момент аварии она уже была мертвой. Экспертиза подтвердила, что женщина умерла еще до ДТП от огнестрельного ранения в сердце", - рассказали правоохранители.

Автор: hm.npu.gov.ua В Хмельницкой области 45-летний мужчина застрелил из самопала свою 40-летнюю жену. Вместе с трупом в автомобиле ВАЗ 2107 попал в аварию

Как впоследствии выяснилось, мужчина во время домашнего конфликта выстрелил из изготовленного кустарным способом устройства для стрельбы в направлении 40-летней жены, от чего последняя скончалась.

Автор: hm.npu.gov.ua В Хмельницкой области 45-летний мужчина застрелил из самопала свою 40-летнюю жену. Вместе с трупом в автомобиле ВАЗ 2107 попал в аварию

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По словам подозреваемого, испугавшись собственного поступка, он положил жену в автомобиль, взял с собой сына, которого не на кого оставить, и поехал в больницу. По дороге в медицинское учреждение он не справился с управлением и попал в ДТП.

Мужчине объявлено о подозрении. Он находится под стражей в больнице. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Новый Майдан Деражнянского района Хмельницкой области 50-летний мужчина убил жену и скрылся с места преступления. Более 10 дней скрывался в лесу, где его нашли и задержали правоохранители.