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среда, 25 августа 2021 14:58

Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране

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Мужчина в трусах устроил &quot;зрелищное шоу&quot; на строительном кране
Экстремала после падения забрала скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Полевой неизвестный взобрался на строительный кран и повис на нем. Потом начал сползать и упал.

Соответствующее видео распространил "Киев Сейчас" в Тelegram.

На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье висит и раскачивается на строительной технике. Вскоре он успешно начинает спускаться вниз. Однако на середине пути срывается.

Мужчину забрала "скорая".

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В Одессе на строительстве возле дельфинария "Немо" упал башенный кран. Под поваленными конструкциями оказался рабочий - житель Тарутинского района Одесской области. Он погиб.

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