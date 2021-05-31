Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу

Горожанина в одном тапочке и носке сняли вблизи торговых точек Фото: скріншот із відео

В Запорожье голый мужчина разгуливал по улицам города.

Горожанина в одном тапочке и носке сняли вблизи торговых точек. Видео выложили в Telegram "Х * Запорожье".

"Когда наконец вышел из самоизоляции. На БЦ рассекает Маугли", - подписали видео его авторы.

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На видео полностью голый мужчина в одном тапочке и носке ходит по улице города. Одежду держит в руках. Прохожие пытались заставить мужчину одеться, но тот решил никого не слушаться и направился голышом дальше.

Пользователи в сети сообщили, что мужчина часто ходит обнаженным по улице. На днях его видели вблизи "Орбиты".

В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.