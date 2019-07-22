Мужчина умер от укуса пчелы

Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел. Фото: из открытых источников

В селе Чаплинка Лисянского района Черкасской области от укуса пчелы умер молодой 39-летний мужчина. Насекомое укусило его на огороде.

"Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел. После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз женщина поехала в Черкассы по делам", - рассказала председатель села Валентина Виноградова.

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"Хорошо, чтобы в таких случаях рядом был врач, который бы дал препарат от анафилактического шока. У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Она может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 сек", - отметил терапевт Лисянской ЦРБ Владимир Савченко.

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