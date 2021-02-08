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понедельник, 08 февраля 2021 17:47

Мужчина умер, опершись на ограждение: что известно

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Мужчина умер, опершись на ограждение: что известно
Мужчину утром следующего дня увидели соседи, которые шли в церковь Фото: vsim.ua

В Зборовском районе Тернопольской области 30-летний мужчина умер, опершись на ограждение.

Мужчину утром следующего дня увидели соседи, которые шли в церковь, сообщили в Пресс-служба полиции Тернопольской области.

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"6 февраля около 8:45 на линию" 102 "поступило сообщение о соседе в крови, который стоит, опершись на ограждение. На место происшествия выезжали работники милиции и бригада экстренной медицинской помощи. Помочь мужчине не смогли, поскольку он уже несколько часов, как был мертв. По предварительным данным, мужчина умер в ночь с 5 на 6 февраля. по данным судебно-медицинского эксперта, потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с высоты собственного роста и ударился головой о каменную ограду. После этого пытался идти, но не смог и, опершись на ограждение, умер ", - говорится в сообщении.

В полиции факт смерти мужа внесли в ЕРДР как несчастный случай.

В одном из сел Зборовского района Тернопольской области 49-летний мужчина скончался в собственноручно выкопанной могиле. Копал ее для другого покойника вместе с двумя односельчанами.

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