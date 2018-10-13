Мужчина убился на лестнице отеля

В Борщове на Тернопольщине в одном из отелей погиб 47-летний мужчина. Он убился на лестнице. Фото - kremen.today

В Борщове на Тернопольщине в одном из отелей погиб 47-летний мужчина.

Он убился, не удержав равновесия на лестнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Клиент отеля был в нетрезвом состоянии. Поднимаясь на второй этаж, не удержал равновесие и полетел вниз. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью - он скончался еще до приезда "скорой", - рассказали правоохранители.

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Погибший - житель соседней области. Приехал в Тернопольскую область в рабочих вопросах. Для установления окончательной причины смерти тело направили в морг на судмедэкспертизу. Детали происшествия устанавливаются.

В Киеве по ул. Задорожный переулок, 5 обнаружили труп мужчины. Он умер в одной из комнат "Парка Хостела". По предварительной информации, 28-летний мужчина приехал из Ровно и проживал в 6-местной комнате уже продолжительный срок. Накануне он пришел домой и лег спать. На следующий день в комнате никого не было. Однако под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.