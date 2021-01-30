Мужчина совершил самоубийство возле больницы

У стен больницы нашли тело мужчины. Фото: Информатор

В Каменском у здания 9-й городской больницы обнаружили тело мужчины. Считают, что это самоубийца.

55-летний мужчина находился на лечении. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, пишет Информатор.

Примерно в 16:00 он поднялся по пожарной лестнице на высоту третьего этажа и спрыгнул. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.

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1 ноября в Бердянске Запорожской области роженица прыгнула из окна больницы. Перед тем у нее при тестировании обнаружили коронавирус, поэтому госпитализировали в специализированное отделение для больных Covid-19.