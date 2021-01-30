Мужчина совершил самоубийство возле больницы

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 54
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 900
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 14157
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3726
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 828
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
3
3
3
4
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
Неизвестные сожгли автомобиль главного врача инфекционной больницы
Неизвестные сожгли автомобиль главного врача инфекционной больницы
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
Видео
Все видео
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Смертельное столкновение под Киевом: прибыли 4 "скорых" и спасатели
Смертельное столкновение под Киевом: прибыли 4 "скорых" и спасатели
Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео
Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2178
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1251
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 126
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 01:34

Мужчина совершил самоубийство возле больницы

  Комментировать
Мужчина совершил самоубийство возле больницы
У стен больницы нашли тело мужчины. Фото: Информатор

В Каменском у здания 9-й городской больницы обнаружили тело мужчины. Считают, что это самоубийца.

55-летний мужчина находился на лечении. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, пишет Информатор.

Примерно в 16:00 он поднялся по пожарной лестнице на высоту третьего этажа и спрыгнул. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из окна Госпрома выпрыгнула женщина - она перенесла коронавирус

1 ноября в Бердянске Запорожской области роженица прыгнула из окна больницы. Перед тем у нее при тестировании обнаружили коронавирус, поэтому госпитализировали в специализированное отделение для больных Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина совершил самоубийство возле больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 38269
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 32679
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 29799
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 17721
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17092
Происшествия
Непогода обесточила 182 населенных пункта
Непогода обесточила 182 населенных пункта Просмотров: 117
Несовершеннолетний погиб под колесами поезда
Несовершеннолетний погиб под колесами поезда Просмотров: 243
Покушение на генерала СБУ: задержанный организатор дал показания против Нескоромного
Покушение на генерала СБУ: задержанный организатор дал показания против Нескоромного Просмотров: 513
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
 Просмотров: 1440
Легковые сошлись в смертельном столкновении: фото
Легковые сошлись в смертельном столкновении: фото Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
1
Елена Шевченко умерла после операции
Голосов: 1311
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть