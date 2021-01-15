Мужчина собирался прыгнуть с 22-го этажа

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Чорноморске Одесской области 20-летний мужчина пытался покончить с собой. Он по лестнице поднялся на 22-й этаж многоэтажки и намеревался прыгать вниз. Его вовремя заметили прохожие и вызвали полицейских.

Спас мужчину патрульный Борис Балашов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Когда я поднялся наверх, то увидел, что парень имеет явные признаки опьянения и в любой момент может упасть вниз. Я начал с ним разговаривать и протянул к нему руку. Только он ее схватил, я потянул его на себя. Что побудило парня сделать такой кардинальный поступок, он не сказал. Но главное, что все закончилось хорошо", - говорит 35-летний полицейский.

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Известно, что спасенный - уроженец Николаевской области. Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Борис Балашов не первый раз спасает людей. В октябре прошлого года он спас на море двух подростков.

В Киеве патрульные полицейские спасли от смерти женщину, которая пыталась прыгнуть с балкона 15-го этажа. Ее они застали уже за перилами балкона. Поэтому патрульный бросился по лестнице к ней. Успел схватить ее за руку уже в полете.