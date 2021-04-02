Мужчина смастерил самодельную вышку и продавал людям интернет

У нарушителя было сотни клиентов. Самодельную башню оборудовал приборами, которые вмешивались в диапазон частот местных провайдеров. Таким образом, мужчвина получал бесплатный Интернет, который и продавал Фото: pixabay.com

На Николаевщине 37-летний мужчина установил 40-метровую башню на собственном дворе и незаконно продавал доступ к интернету.

У нарушителя было сотни клиентов. Самодельную башню оборудовал приборами, которые вмешивались в диапазон частот местных провайдеров, пишет tsn.ua. Таким образом, мужчина получал бесплатный интернет, который и продавал.

Из-за его вмешательств, у официальных провайдеров начало падать качество интернет-связи. Они обратились в полицию.

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"В киберполицию обратились 4 легальных провайдера с заявлением о препятствовании в работе их оборудования. Для размещения своих радиоэлектронных средств он незаконно установил 40-метровую вышку по адресу своего домовладения и для демонтажа оборудования было задействовано подразделение ГСЧС ", - сообщила руководитель отдела противодействия киберпреступности Анна Забелина.

Незаконному "провайдеру" грозит до 3 лет лишения свободы.

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