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среда, 18 августа 2021 04:43

Мужчина случайно перерезал себе шею до позвонков

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Мужчина случайно перерезал себе шею до позвонков
Мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой. Фото: Еinhell

Во Львовской области 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой. Работающий инструмент был без защитного щитка, когда мужчина споткнулся и упал на него.

Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала пострадавшему переднюю и боковую поверхность шеи - до позвонков, сообщает ZAXID.NET.

"Сонная артерия, к счастью, не была повреждена, были повреждены ее ветви, болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от магистрального сосуда, что и спасло мужчину, а также то, что врачи "скорой" оказали пациенту квалифицированную помощь", - рассказал заведующий хирургическим отделение №1 больницы Игнат Герич. Именно туда сразу доставили пострадавшего.

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Мужчину прооперировали. Факт того, что он выжил, врачи считают настоящим везением.

В одном из сел Чертковского района Тернопольской области 13-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.

Инцидент произошел 14 июня во время ссоры родителей. Девочка пыталась их успокоить. Чтобы привлечь к себе внимание, схватилась за нож.

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