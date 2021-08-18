Мужчина случайно перерезал себе шею до позвонков

Мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой. Фото: Еinhell

Во Львовской области 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой. Работающий инструмент был без защитного щитка, когда мужчина споткнулся и упал на него.

Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала пострадавшему переднюю и боковую поверхность шеи - до позвонков, сообщает ZAXID.NET.

"Сонная артерия, к счастью, не была повреждена, были повреждены ее ветви, болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от магистрального сосуда, что и спасло мужчину, а также то, что врачи "скорой" оказали пациенту квалифицированную помощь", - рассказал заведующий хирургическим отделение №1 больницы Игнат Герич. Именно туда сразу доставили пострадавшего.

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Мужчину прооперировали. Факт того, что он выжил, врачи считают настоящим везением.

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