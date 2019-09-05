Мужчина сломал ногу родственнику и получил пулю в ответ

На Киевщине между двумя родственниками произошел конфликт. В результате оба получили телесные повреждения. Фото - kv.npu.gov.ua

5 августа в Софийской Борщаговке Киевской области между двумя родственниками произошел конфликт.

В результате обе стороны получили телесные повреждения. У одного из мужчин сломана нога. Второй - получил пулю, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

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"Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Вследствие, один мужчина сломал ногу другому. Потерпевший, в свою очередь, выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия. Известно, что ссоры между ними происходили регулярно", - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли пистолет. Выясняют все обстоятельства инцидента, проводятся следственные действия. Открыли уголовное производство.

56-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в глаз родственнику. Это произошло в столичной квартире на бульваре Труда. 45-летний мужчина с женой арендует квартиру у родственника, с которым имел конфликт.