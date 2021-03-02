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вторник, 02 марта 2021 12:51

Мужчина схватил пулю от сына женщины, которую обидел: подробности
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В Киеве мужчина ударил кулаком в лицо женщину и получил пулю от ее сына.

Конфликт между мужчинами произошел в подъезде одной из многоэтажек, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"В столичную полицию от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Чернобыльской госпитализировали молодого человека с огнестрельным ранением грудной клетки. Выяснилось, что между мужчиной и женщиной, проживающей в этом доме, произошел словесный конфликт, в ходе которого он ударил собеседницу по лицу. В спор вмешался сын потерпевшей, который несколько раз ударил кулаком 22-летнего обидчика, а после достал пистолет и выстрелил из него в оппонента ", - говорится в сообщении.

Конфликт между мужчинами произошел в подъезде одной из многоэтажек
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Мужчина ударил кулаком в лицо женщину и получил пулю от ее сына
Мужчина ударил кулаком в лицо женщину и получил пулю от ее сына

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41-летнего стрелка задержали. У него нашли и изъяли предмет, внешне похожий на револьвер под патрон Флобера. Оружие отправили на экспертизу.

Суд избрал обидчику меру пресечения в в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Одессе 34-летняя женщина ударила несколько раз ножом в спину 71-летнюю мать. Потерпевшая скончалась по дороге в больницу. Подозреваемая пыталась выдать убийство за самоубийство.

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Дата
02
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