Мужчина с помощью вируса снимал деньги с веб-кошельков - создал его сам

Вирус мошенник разработал самостоятельно Фото: vn.20minut.ua

На Киевщине полицейские разоблачили мужчину, который через вредоносное программное обеспечение снимал деньги крипто-кошельков людей.

Вирус мошенник разработал самостоятельно и продавал на хакерских форумах более чем за 5 тыс. грн, сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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"26-летний житель столицы разработал вирус, суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей. Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше давало доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя. Разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил 1 такой экземпляр более 5 тысяч гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, которая работала непосредственно на него ", - говорится в сообщении.

В помещении мошенника полицейские провели обыски и изъяли компьютерную технику и банковские карточки. Они устанавливают круг потерпевших и сумму причиненного ущерба. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Харькове полицейские разоблачили группу злоумышленников, которые под видом работников банка обманывали людей. Мошенники звонили и под именем работников банка, узнавали их персональные данные и снимали деньги. К незаконной деятельности они привлекли более 100 человек. Их месячный доход составлял 7 млн грн.