Мужчина развращал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

В полицию обратилась бабушка девочки

На Черниговщине полицейские задержали мужчину, который развращал падчерицу.

В полицию обратилась бабушка девочки, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

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"17 декабря в Черниговский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о развращении своей внучки, которое осуществляет сожитель ее дочери. Сотрудники отдела криминальной полиции совместно с ювенальной превенцией Черниговского отдела полиции разоблачили причастного к преступлению 34-летнего мужчины. Ранее он отбывал наказание за имущественные преступления ", - говорится в сообщении.

За развращение несовершеннолетней мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области. 8 июля в полицию обратилась мама девочки и сообщила, что извращенец пишет дочери сообщения интимного характера.