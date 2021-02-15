Мужчина разбился, залезая в квартиру

В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру.

Трагический случай произошел на Дарницком бульваре, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру

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"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилище, мужчина выпал из окна. Разбился насмерть", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские, медики, следственно-оперативная группа и спасатели.

В Киеве на ул. Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины. Тело лежало под балконами 25-этажного дома. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки.