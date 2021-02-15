Мужчина разбился, залезая в квартиру

В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру.
Трагический случай произошел на Дарницком бульваре, сообщает dtp.kiev.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви
"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилище, мужчина выпал из окна. Разбился насмерть", - говорится в сообщении.
На месте работали полицейские, медики, следственно-оперативная группа и спасатели.
В Киеве на ул. Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины. Тело лежало под балконами 25-этажного дома. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки.
×
Комментарии