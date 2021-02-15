Мужчина разбился, залезая в квартиру

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 72
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 144
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6219
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1161
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
3
4
6
4
41-летняя женщина замерзла посреди дороги
41-летняя женщина замерзла посреди дороги
На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи
На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи
На трассе столкнулись 2 фуры и &quot;Газель&quot;: кадры смертельного ДТП
На трассе столкнулись 2 фуры и "Газель": кадры смертельного ДТП
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
В Черном море загорелся корабль
В Черном море загорелся корабль
Видео
Все видео
В Карпатах разыскали пропавшего туриста
В Карпатах разыскали пропавшего туриста
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 405
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 08:10

Мужчина разбился, залезая в квартиру

  Комментировать

В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру.

Трагический случай произошел на Дарницком бульваре, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua
  В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру
В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке залезть в квартиру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви

"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилище, мужчина выпал из окна. Разбился насмерть", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские, медики, следственно-оперативная группа и спасатели.

В Киеве на ул. Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины. Тело лежало под балконами 25-этажного дома. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина разбился, залезая в квартиру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 36011
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 24786
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 18432
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 16776
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 15030
Происшествия
В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами
В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами Просмотров: 189
Мужчина умер от переохлаждения
Мужчина умер от переохлаждения Просмотров: 450
В Карпатах разыскали пропавшего туриста
В Карпатах разыскали пропавшего туриста
 Просмотров: 360
Раскрыли двойное убийство
Раскрыли двойное убийство Просмотров: 729
Вандалы повредили памятник героям-добровольцам
Вандалы повредили памятник героям-добровольцам Просмотров: 468
Больше всего комментируют
10
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях
Голосов: 112
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть