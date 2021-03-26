Мужчина разбился, прыгнув с крыши детсада

26 марта в Днепре мужчина спрыгнул с крыши детского сада №139. От полученных травм погиб на месте.
Дети свидетелями трагедии не стали. Об этом в Telegram-канале сообщает департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.
"В детском саду №139 мужчина зашел во двор, поднялся по пожарной лестнице на крышу двухэтажного здания и прыгнул вниз. Мужчина разбился. Детали выясняются. Дети свидетелями инцидента не стали", - говорится в сообщении.
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Детский сад №139 "Журавушка" находится на жилом массиве Приднепровский. Погибший - 35-летний местный житель, пишет "Открытый".
Уголовное производство по данному факту пока не открыли, говорят в полиции. Предварительная квалификация - самоубийство.
В Сумах 39-летний мужчина прыгнул с крыши многоэтажки на ул. Прокофьева. Перед этим написал 2 предсмертные записки.
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