Мужчина расстрелял знакомого из автомата и скрылся: видео

В Белой Церкви на Киевщине мужчина расстрелял своего знакомого из автомата и скрылся с места инцидента.
Его разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
"7 января около 2-х ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота", - сказано в сообщении.
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50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. С новым знакомым после употребления алкоголя у него возник конфликт. Мужчина достал из своего автомобиля огнестрельное оружие и выстрелил вверх. Затем он пошел за своим новым приятелем, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением поясницы. Его состояние стабильное.
Полиция Киевщины разыскивает причастного к совершению преступления Евгения Валерьевича Хоменко, родившегося 5 октября 1993 года в Донецке. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
По предварительным данным, сейчас злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины.
В городе Мукачево в Закарпатской области произошла стрельба в кафе. В больницу доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями, им 27 и 28 лет.
Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Второй – в плечо под лопатку.
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