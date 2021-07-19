Мужчина расстрелял односельчанина

В Одесской области 49-летний мужчина застрелил 32-летнего односельчанина. Фото: npu.gov.ua

В селе Байталы Ананьевской общины Одесской области 49-летний мужчина застрелил односельчанина.

Трагедия произошла вчера вечером, 18 июля, в доме подозреваемого. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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"Подозреваемый поссорился с 32-летним знакомым, который схватил топор и бросился на него. Хозяин дома взял свое гладкоствольное ружье 12-го калибра и произвел два выстрела: один в воздух, а другой в грудь нападавшему. От полученных ранений тот скончался на месте", - сказано в сообщении.

Стрелку объявили подозрение в умышленном убийстве и задержали.

В Новомиргороде Кировоградской в ​​результате перестрелки один человек погиб и один ранен. Между знакомыми мужчинами возник конфликт. В результате один из участников избил другого. Оскорбленный пошел домой, взял свое охотничье ружье и вернулся. Он застрелил мужчину, с которым дрался раньше, и ранил свидетеля.