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среда, 12 февраля 2020 02:51

Мужчина пытался ввезти в Украину 162 кг брендовых товаров

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Мужчина пытался ввезти в Украину 162 кг брендовых товаров
Мужчина пытался ввезти в Украину брендовую обувь.

На пункте пропуска "Тиса" у пассажира автобуса "Милан - Черновцы" изъяли 162 кг сумок, кошельков, обуви и одежды известных европейских брендов. Мужчина не указал эти товары в таможенной декларации.

"Таможенники обнаружили не указанный в таможенной декларации и не заявленный при устном опросе товар иностранного производства, а именно: сумки, кошельки, обувь и одежду в ассортименте, иностранного производства, торговых марок: Borse in Pelle, Just Glamour, Coco Fashion, Le Silla, Baldinini, Prada, Hugo Boss, Plein Sport, PAROSH, Pinko, Coccinelle, Furla, Emporio Armani, различных моделей и размеров", - сообщили в Закарпатской таможне Гостаможслужбы.

Стоимость контрабандного багажа устанавливается.

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На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъяли до решения суда.

Ранее контрабандисты под видом недорогой якобы турецкой обуви и одежды пытались ввезти в Украину элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein.

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