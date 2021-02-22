Мужчина прыгнул с Северного моста

В Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с Северного моста.
Трагедия произошла 21 февраля около 11:00. Свидетели сразу вызвали спасателей, однако спасти мужчину не удалось, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
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"Водолазы обследовали около 3 тысяч метров береговой линии и обнаружили тело мужчины недалеко от Труханова острова в 80 метрах от берега", - сказано в сообщении.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения утопленника доставили на берег и передали следственно-оперативной группе.
Обстоятельства и причины такого поступка погибшего установят правоохранители.
Мужчину, который прыгнул с Северного моста в парке Дружбы народов в Киеве и исчез, нашли мертвым. Тело нашли на 4-й день поисков. Родные до последнего надеялись, что он жив. И, возможно, в шоковом состоянии от удара о воду выплыл на берег и потерял память. Однако чуда не произошло.
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