Мужчина прыгнул с балкона 13-го этажа

В Херсоне на проспекте святых Кирилла и Мефодия 19-летний мужчина прыгнул с балкона многоэтажки и погиб Фото: suspilne.media

В Херсоне на просп. Святых Кирилла и Мефодия 19-летний мужчина прыгнул с балкона многоэтажки и погиб.

Сообщение полицейским поступило в 10:00. Мужчина выпал с общего балкона 13-го этажа. Там нашли сигареты, которые были в его кармане. По словам пресс-секретаря Нацполиции в Херсонской области Татьяны Пшонь, полицейские опрашивают всех возможных свидетелей происшествия.

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"Полицейские обнаружили тело 19-летнего парня. Его личность установлена. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия, друзей и родных погибшего. Предыдущая правовая квалификация события - умышленное убийство с пометкой самоубийство", - сказано в сообщении .

Погибший в доме не жил, сообщила председатель ОСМД Галина Мерзахмедова, передает Общественное. Свидетели не видели, как мужчина падал, и никто его не знает.

В Киеве на бульв. Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины. Тело лежало под балконами 25-этажного дома. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки.