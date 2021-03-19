Мужчина прострелил дробовиком голову соседу, потому что он колдовал

Пострадавший пошел в лес собирать дрова. Внезапно между соседями возник конфликт и преступник выстрелил мужчине из дробовика в голову Фото: pixabay.com

В селе Шарин Черкасской области мужчина застрелил 70-летнего соседа.

Пострадавший пошел в лес собирать дрова. Внезапно между соседями возник конфликт, и преступник выстрелил мужчине из дробовика в голову, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина зверски убил мать и принес в мешке к школе: фото

Жена погибшего выбежала из дома и в 10 м увидела, как рядом с дровами лежит ее окровавленный муж.

Убийцей оказался 74-летний сосед, бывший правоохранитель. Соседи рассказывают, что пытались всегда обходить его стороной из-за его же агрессии. Уже после убийства мужчина заявил, что сосед его сглазил, поэтому они и враждовали.

Односельчане теперь называют напавшего извергом.

В Гнедине Бориспольского района Киевской области зарезали 47-летнего мужчину. Злоумышленник 25 раз ударил потерпевшего ножом на глазах жены и детей. Выяснилось, что мужчину "заказал" приятелю его 19-летний сын. Мотивом преступления стало наследство.