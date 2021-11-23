Мужчина продавал за границу украинские секретные разработки

На шпионаже задержали жителя Николаева. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Жителя Николаева разоблачили на незаконном получении секретных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Он планировал продать их за границу, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"49-летний житель Николаева пытался продать представителям одной из стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Стражи порядка задокументировали получение злоумышленником нескольких авансов за указанные сведения", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Мужчину разоблачили при передаче ему $250 тыс.

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"Во время обысков у фигуранта изъяли флеш-носитель со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности. Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.

Служба безопасности Украины "поймала с поличным" шпионов в Харькове, похитивших для иностранной стороны материалы тайных военных разработок. Контрразведчики разоблачили и задержали иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии.