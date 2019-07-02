Мужчина продавал боевые гранаты

Продавца оружия задержали. Фото: полиция

2 июля правоохрантиели задержали в Донецкой области жителя Марьинского района. Он продавал боевые гранаты.

В июне 27-летний мужчина по предварительной договоренности с оперативным покупателем продал две гранаты Ф-1. Получил 5 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

После осуществления второй контрольной закупки двух гранат РГД-5 за 5 тыс. грн, продавца задержали.

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Открыто уголовное производство. Решаются вопросы сообщения указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Неизвестный бросил гранату в дом работника фискальной службы в Вышгороде Киевской области 20 июня. Хозяева, которые в момент взрыва находились в доме, не пострадали.