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пятница, 26 июля 2019 13:14

Мужчина пришел в гости к друзьям и там выпрыгнул из окна: непредсказуемый финал

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Мужчина пришел в гости к друзьям и там выпрыгнул из окна: непредсказуемый финал
Мужчина пришел в гости к друзьям и там выпрыгнул из окна. Фото: prm.ua

В Кривом Роге 22-летний мужчина выпал из окна 9 этажа и выжил.

Инцидент произошел в микрорайоне 2-й Восточный. По предварительной версии, пострадавший был пьян, сообщает "1tv.kr.ua".

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В этом доме он не проживает. Приехал в гости к товарищу. Во время отдыха с компанией друзей, подошел к окну и выпрыгнул из него. В состоянии комы был направлен во вторую городскую больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства дела.

23 июля на столичной Борщаговке под многоквартирным домом нашли тело мужчины.

Он упал с 9-го этажа, имел порезанные вены. На техническом этаже, откуда он выпрыгнул, нашли записку с именем беременной сожительницы, которая была написана кровью.

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