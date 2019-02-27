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среда, 27 февраля 2019 21:08

Мужчина пришел на автовокзал с миной

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Мужчина пришел на автовокзал с миной
На Полтавщине мужчина разгуливал по автовокзалу с минометной миной. Фото: Нацполиция

В Оржицах Полтавской области на автовокзале заметили мужчину с минометной миной времен Второй мировой войны.

Как отмечается, в местное отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, что на территории автовокзала у неизвестного мужчины он увидел предмет, похожий на минометную мину, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Мину правоохранители нашли на территории автовокзала Оржици, в туалете, в выгребной яме. Как оказалось, мужчина выбросил боеприпас в туалет, увидев полицию. Он обьяснил, что нашел мину осенью 2018 во время проведения полевых работ и хранил дома", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием.

В Харькове разоблачили банду, которая сохраняла арсенал оружия. Во время санкционированных обысков по местам проживания 3 фигурантов производства изъяты 2 автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевую гранату, травматическое и холодное оружие.

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Дата
27
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