Мужчина пришел на автовокзал с миной

На Полтавщине мужчина разгуливал по автовокзалу с минометной миной. Фото: Нацполиция

В Оржицах Полтавской области на автовокзале заметили мужчину с минометной миной времен Второй мировой войны.

Как отмечается, в местное отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, что на территории автовокзала у неизвестного мужчины он увидел предмет, похожий на минометную мину, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Мину правоохранители нашли на территории автовокзала Оржици, в туалете, в выгребной яме. Как оказалось, мужчина выбросил боеприпас в туалет, увидев полицию. Он обьяснил, что нашел мину осенью 2018 во время проведения полевых работ и хранил дома", - говорится в сообщении.

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