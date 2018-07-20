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пятница, 20 июля 2018 16:50

Мужчина придумал себе наказание за хулиганство

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Мужчина придумал себе наказание за хулиганство
В Чернигове к столбу прямо на улице привязали мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я ватник". Говорят, он сам об этом попросил. Фото - Обозреватель

В Чернигове к столбу прямо на улице привязали мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я ватник". Соответствующее видео появилось в Facebook.

По информации полиции, мужчина сам попросил себе привязать.

"Он добровольно дал себя привязать и не разрешал освобождать. Говорил, что таким образом искупает вину. Потому что несколько дней назад бросал пустые бутылки в стелу Героям Небесной сотни", - сообщил Сергей Брыль, начальник отдела коммуникации полиции в Черниговской области.

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Когда мужчину освобождала полиция, он кричал, что хочет поехать в Россию. Также известно, что ранее он был задержан за хулиганство и отбывал наказание в тюрьме по обвинению в педофилии.

В Кривом Роге на 95-м квартале возле стелы Героям Небесной сотни неизвестные повредили государственный флаг Украины. А также переломили табличку с надписью "Героям слава!".

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