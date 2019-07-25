Мужчина посреди столицы отстреливался от компании пьяных

Ночью 25 июля в Киеве мужчина пистолетом отстреливался от пьяной компании, на него напала.

На событие выехали 5 экипажей патрульной полиции, сообщает "Униан".

Двое ребят из компании ударили мужчину, который проходил мимо. Чтобы защитить себя, он достал пистолет. Это еще больше взбудоражило толпу, за это его ударили бутылкой по голове.

Автор: Информатор В Киеве мужчина отстреливался от компании пьяных

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Чтобы защититься, начал стрелять в разные стороны, пугая парней. Услышав выстрелы, к парням прибежали друзья, всего более 10 человек. Они повалили мужчину с пистолетом и продолжили избивать.

Пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались.

На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании является тот, кто принимал участие в нападении.

Полицейские посадили его в служебный автомобиль и отвезли в отделение. Выясняют обстоятельства инцидента.

Автор: Информатор В Киеве мужчина отстреливался от компании пьяных

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