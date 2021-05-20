Мужчина порезал жену и сам ее "лечил": что рассказала дочь

На Львовщине 50-летний мужчина ранил ножом в грудь 50-летнюю жену и два дня самостоятельно ее "лечил". Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Самборе Львовской похоронили 50-летнюю Лилию 19 мая. Ее порезал ножом, а потом два дня лечил муж - 50-летний Игорь.

О смерти женщины в полицию заявила ее дочь Кристина Мураль. Она живет отдельно. О том, что мать заболела, узнала по телефону. Говорит, она жаловалась на боль в груди и высокую температуру. Но просила не вызывать "скорую". На следующий день мать и отец на звонки Кристины уже не отвечали. О страшной новости она узнала, когда отец пришел к ней домой. А уже в полиции сообщили, что ее мать зарезали.

"Папа с мамой ссорились. Жили не дружно, выпивали", - рассказала Кристина, передает ТСН.

Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина был пьян. Лишь когда протрезвел - признался в содеянном. Дома нашли шприцы и обезболивающее.

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В тот день, когда Игорь подрезал жену, соседи видели, как мужчина покупал в магазине две бутылки водки. Во дворе было застолье, но ни криков, ни ссор они не слышали. Раньше, говорят соседи, супруги жили в достатке. Занимались бизнесом - имели мебельный магазин. Купили дом, но алкоголь свел все на нет. Их дочерей воспитывала тетя Лилии.

За убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. На время следствия суд отправил его за решетку.

В Самборе Львовской области мужчина ранил ножом в грудь 50-летнюю жену 15 мая. При этом он не вызвал медиков, а два дня самостоятельно "лечил" раненую. 17 мая женщина от полученных травм скончалась. У нее были повреждены легкое и диафрагма, по заключению экспертов.