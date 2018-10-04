Мужчина порезал школьницу канцелярским ножом

В Харькове мужчина порезал ножом девушку. Фото: People IN

В Харькове мужчина напал на 16-летнюю школьницу и порезал ее канцелярским ножом.

Происшествие случилось в Новобоварском районе города. 28-летний местный житель на лестничной площадке напал на девушку, выходившую из квартиры. Мужчина выхватил лезвие ножа и порезал им шею школьнице, после чего скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Мужчину задержали по "горячим следам".

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Прокуратура утвердила ему подозрение в покушении на убийство. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы преступления выясняют следователи.

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