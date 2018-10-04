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четверг, 04 октября 2018 02:28

Мужчина порезал школьницу канцелярским ножом

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Мужчина порезал школьницу канцелярским ножом
В Харькове мужчина порезал ножом девушку. Фото: People IN

В Харькове мужчина напал на 16-летнюю школьницу и порезал ее канцелярским ножом.

Происшествие случилось в Новобоварском районе города. 28-летний местный житель на лестничной площадке напал на девушку, выходившую из квартиры. Мужчина выхватил лезвие ножа и порезал им шею школьнице, после чего скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Мужчину задержали по "горячим следам".

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Прокуратура утвердила ему подозрение в покушении на убийство. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы преступления выясняют следователи.

В Белой Церкви Киевской области 41-летняя женщина набросилась с канцелярским ножом на 13-летнего сына. Парень в тот момент спал. После первого удара проснулся и смог спрятаться.

Женщина объяснила, что находилась в депрессии из-за трудного материального положения. Поэтому решила убить сына.

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