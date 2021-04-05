Мужчина попал под поезд, провожая сына в зону ООС

На железнодорожном вокзале в Киеве 46-летний мужчина попал под поезд, когда провожал сына в зону ООС.

В результате ему ампутировали ноги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: t.me/NPU_Rivne В Ровно 46-летний мужчина попал под поезд, когда провожал сына в зону ООС

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"Выяснилось, что мужчина приехал из Здовбицы к поезду, ведь в нем в зону ООС отправлялся его сын. Отец хотел ему передать передачу. Он забросил пакет, но не удержался и попал под последний вагон поезда, который тронулся. В результате мужчине отрезало обе ноги", - рассказал инспектор полиции Роман Демченко.

Автор: t.me/NPU_Rivne Мужчина хотел передать сыну передачу. Забросив пакет, он не удержался и упал под последний вагон

Первую помощь пострадавшему оказали правоохранители. Они сразу наложили жгуты, чтобы остановить кровотечение. Госпитализировали мужчину в областную больницу.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве пешеходу оторвало ноги. Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.