Мужчина попал под колеса поезда

Под колесами поезда погиб мужчина. Фото: Reuters

В Виннице под колесами поезда погиб 28-летний мужчина.

Происшествие случилось возле железнодорожного вокзала в микрорайоне Бучмы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.

"Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение от машиниста поезда, который двигался по параллельной железнодорожной колеи. Мужчина рассказал, что во время движения заметил на путях тело мужчины", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело пострадавшего с травмами, характерными для наезда поездом.

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Устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) УК.

В Запорожье грузовой поезд сбил подростка, который шел через рельсы. Происшествие произошло возле рынка Заводской. От полученных травм парень погиб на месте.