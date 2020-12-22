Мужчина попал под колеса поезда

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 5526
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 540
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2502
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2115
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1917
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
8
5
8
5
4
Злые 1990-е вернулись: рэкетиры 2 года держали в страхе область
Злые 1990-е вернулись: рэкетиры 2 года держали в страхе область
Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске
Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на берегу реки
Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на берегу реки
Под Киевом мужчина расстрелял семью
Под Киевом мужчина расстрелял семью
Видео
Все видео
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 5526
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1197
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1854
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 252
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
вторник, 22 декабря 2020 22:41

Мужчина попал под колеса поезда

  Комментировать
Мужчина попал под колеса поезда
На Львовщине поезд насмерть сбил человека. Фото: Reuters

На Львовщине поезд смертельно травмировал мужчину.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"21 декабря около 23.00 в Бродовское отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Пониковица пассажирский поезд сообщением "Рахов-Киев" смертельно травмировал человека.

Как установили правоохранители, машинист поезда совершил наезд на мужчину, который от полученных травм умер на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военная машина врезалась в бригаду дорожников - есть погибшие

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК. Продолжается досудебное расследование.

В Одессе мужчина лег на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Ведется следствие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина попал под колеса поезда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 14580
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 13221
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 11871
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 7146
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 5760
Происшествия
Злые 1990-е вернулись: рэкетиры 2 года держали в страхе область
Злые 1990-е вернулись: рэкетиры 2 года держали в страхе область
8
 Просмотров: 1845
Авиакатастрофа Ан-26: в деле есть первый арестованный
Авиакатастрофа Ан-26: в деле есть первый арестованный Просмотров: 342
Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске
Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске
5
 Просмотров: 1413
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
8
 Просмотров: 414
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
2
Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 80
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть