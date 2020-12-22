Мужчина попал под колеса поезда

На Львовщине поезд насмерть сбил человека. Фото: Reuters

На Львовщине поезд смертельно травмировал мужчину.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"21 декабря около 23.00 в Бродовское отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Пониковица пассажирский поезд сообщением "Рахов-Киев" смертельно травмировал человека.

Как установили правоохранители, машинист поезда совершил наезд на мужчину, который от полученных травм умер на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК. Продолжается досудебное расследование.

В Одессе мужчина лег на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Ведется следствие.