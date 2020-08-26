Мужчина получил от родственника нож в грудь

В Стрые на Львовщине 43-летнему мужчине вонзил нож в грудь 29-летний родственник. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Стрые на Львовщине 43-летнему мужчине вонзил нож в грудь 29-летний родственник.

Это произошло 25 августа, во время конфликта между мужчинами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"43-летний житель Стрыя пришел в гости к 29-летнего мужу сестры, также стриянину. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого шурин ударил гостя ножом в грудь. Пострадавшего с телесным повреждением доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Причину конфликта в полиции не разглашают. Подозреваемого 29-летнего нападавшего уже задержали. Ему грозит до 8 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

В Софийской Борщаговке Киевской области между двумя родственниками произошел конфликт. В результате обе стороны получили телесные повреждения. У одного из мужчин сломана нога. Другой - получил пулю.