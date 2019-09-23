Мужчина погиб во время свадьбы дочери

В Геническе мужчину сбила машина, когда он запускал салюты в честь бракосочетания дочери. Фото - nashemisto.dp.ua

В Геническе Херсонской области 45-летний мужчина погиб на свадьбе дочери.

Трагедия произошла возле одного из местных кафе по улице Центральной. Праздник продолжался допоздна, в 23:00 отец решил поздравить молодоженов фейерверком. Чтобы не устраивать громкий шум возле кафе, он решил выйти на проезжую часть и запустить пиротехнику там. Не заметил авто, которое его и сбило, передает местное издание Kherson.net.

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Дочь увидела отца на дороге и вызвала медиков, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Врачи лишь констатировали смерть.

В полиции выяснили, что мужчину сбил автомобиль Chevrolet, за рулем которого был 26-летний местный житель. Не заметил мужчину, потому что дорога не освещалась. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В больнице Обухова Киевской области умер от потери крови 23-летний мужчина. В больницу его привезли с собственной свадьбы с ножевым ранением в пах.