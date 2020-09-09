Мужчина погиб под колёсами мотоблока

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью Фото: dilo.net.ua

44-летний житель села Козева Сколевского района Львовской области по собственной неосторожности погиб под колесами мотоблока. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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"8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Сколевском районе в результате наезда мотоблока погиб человек. 44-летний житель села Козева, управляя мотоблоком" Зубр "в лесном урочище, по собственной неосторожности упал под колеса транспортного средства и получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В одном из сел Шацкого района Волынской области под колесами трактора "МТЗ-80" погибла 6-летняя девочка.Трагедия произошла возле детского сада, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.