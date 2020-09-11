Мужчина подрезал ножом слесаря, который проверял оборудования

Причина нападения неизвестна Фото: zik.ua

В селе Мачехи Полтавской области местный мужчина напал на слесаря ​АО "Полтавагаз" с ножом и ранил его. Об этом сообщает пресс служба акционерного общества.

"10 сентября на работника АО "Полтавагаз" совершено нападение. Житель села Мачехи по улице Шевченко нанес телесное повреждение слесарю, который выполнял в его доме обзор газопровода и газового оборудования. Никаких конфликтов не возникало. Владелец впустил представителей общества к дому, а потом неожиданно напал на одного из специалистов и нанес ему ножевое ранение ", — говорится в сообщении.

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Пострадавший получил ранение в живот. Сейчас он в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. Злоумышленника уже задержала полиция.

В Мариуполе Донецкой области неизвестный посреди улицы нанес мужчине удар ножом в горло. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи у прохожих.