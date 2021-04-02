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пятница, 02 апреля 2021 11:47

Мужчина переодел собаку в льва и гулял с ним по улице
5

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В Днепре мужчина переодел свою собаку в льва и прогуливался с ним по улице.

Сергей Клепач решил подшутить 1 апреля над людьми. Фото он выложил в соцсеть, пишет tsn.ua.

"На прогулке с львенком", - подписал мужчина фото.

Сергей Клепач решил подшутить 1 апреля с прохожих
Фото: facebook.com/klepachsergey
Люди назвали выдумку владельца собаки замечательной
Сергей Клепач решил подшутить 1 апреля с прохожих
Люди назвали выдумку владельца собаки замечательной
Прохожие не могли догадаться, какая порода собаки, пока не увидели искусственную гриву

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Никто не мог догадаться, какая порода собаки, пока не увидели искусственную гриву. Оказалось, пес - породы риджбек.

Фотографии собаки-льва понравились пользователям Сети. Люди назвали выдумку владельца собаки замечательной.

В Киеве на углу ул. Спасская и Волошская местные обустроили площадку для выгула собак. Территорию для выгула четвероногих обустроили на месте бывшего пустыря, ранее арендовало посольство России. В марте 2020-го Киевсовет разорвал договор аренды с дипломатическим представительством РФ. Земельном участке площадью 1,2 га предоставили статус сквера. Местные начали убирать территорию и высаживать елки. Установили новые ворота и починили забор. Поскольку на пустыре и раньше выгуливали собак, здесь решили обустроить огорожен спецплощадка для животных.

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02
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