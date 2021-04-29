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четверг, 29 апреля 2021 11:35

Мужчина переехал трактором 5-летнего сына

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Мужчина переехал трактором 5-летнего сына
Отец с ребенком обрабатывали земельный участок на тракторе. Во время движения мальчик выпал из кабины и попал под колесо Фото: pixabay.com

В селе Зносичи Сарненского района Ровенской области мужчина переехал трактором сына.

Трагедия произошла 28 апреля. Отец с ребенком обрабатывали земельный участок на тракторе. Во время движения мальчик выпал из кабины и попал под колесо, сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

"Медики осмотрели 5-летнего мальчика. Он был в сознании. Предоставили необходимую медицинскую помощь и срочно госпитализировали в Сарненскую центральной районной больницы. Предварительный диагноз: перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота", - рассказали в Центре.

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О происшествии сообщено полицейским.

В Виннице на ул. Данила Нечая под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик. Он катался на самокате и выехал на дорогу.

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